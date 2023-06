Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa se bucure de o vacanța pe litoral, opteaza pentru insulele din Grecia. Una dintre cele mai alese destinații este Thassos. Majoritatea turiștilor care-și petrec vacanța in aceasta insula susțin ca prețurile sunt mai accesibile decat cele din Romania. Prețul unui șezlong in Thassos…

- Mulți romani aleg sa se bronzeze pe alte plaje, an de an, decat pe cele ale litoralului romanesc. Mulți aleg Bulgaria, Turcia sau Grecia pentru ca astfel scapa mai ieftin, nu ca vor sa petreaca concediul in strainatate. S-a aflat cat costa o tochitura cu mamaliguța in stațiunea Mamaia in 2023. Prețurile…

- Viața in Grecia este un vis impartașit de mii de oameni. Imaginați-va doar scufundari in Marea Egee in fiecare zi, mese cu legume și fructe proaspete mediteraneene, pranzuri lungi cu mezze in tavernele locale, vinul Retsina cu apusul de soare seara, soarele nesfarșit, uleiul de masline fantastic, oamenii…

- Romanii care au ales și in acest an sa se bronzeze pe alte plaje din lume se vor felicita pentru alegerile facute. S-a aflat cat costa o apa plata in Mamaia in luna iunie 2023. Suma este aiuritoare, astfel ca un turist a crezut ca nu vede bine. Sezonul estival 2023 a inceput. Prețurile sunt […] The…

- Vara se apropie cu pași repezi, iar romanii incep sa-și faca rezervarile pentru sezonul estival. Cea mai cautata stațiune de pe litoralul romanesc ramane Mamaia. Inainte de a pleca, ar fi bine sa știți cat costa taxa de parcare in Mamaia in 2023, deoarece prețurile s-au schimbat. Cat costa taxa de parcare…

- Pe 1 mai se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul, deja o tradiție, va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, Vama Veche. Dar, comparativ cu ceilalți ani, ne-am interesat cat va costa o noapte de cazare in Vama Veche de 1 Mai, iar ca o prima concluzie, putem […] The post…

- Renovarea locuintei in aceasta perioada a devenit aproape o misiune imposibila, in contextul in care muncitorii calificați sunt plecați in strainatate, iar cei care mai sunt in țara deja sunt prinși in alte proiecte. Așadar, cat costa manopera pentru renovarea unui apartament de trei camere, in 2023.…

- Este deja unul din cei mai cunoscutți comedianți din Romania, datorita show-urilor de stand-up comedy, dar și pentru rolul din serialul „Las Fierbinți”, precum și pentru postura de jurat de la „Romanii au Talent”. Dar, obrazul subțire cu cheltuiala se ține, asta insemnand ca daca vrei sa il vezi pe…