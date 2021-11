Cât bacşiş lasă românii la restaurant Cifrele unui studiu arata ca majoritatea romanilor (55%) sunt clienti generoși, lasand bacșiș 10% din valoarea consumației iar 84% lasa frecvent un bacșiș, indiferent de varsta sau venit. 30% dintre participanții la studiul realizat de echipa Bookingham in colaborare cu specialiștii de la SRD-media au afirmat ca lasa 5% sau mai puțin din valoarea notei finale, 9% rasplatesc serviciile HoReCa oferind bacșișuri de 15% sau mai mult, in timp ce 6% dintre romani au declarat ca nu lasa bacșiș deloc. Toate acestea demonstreaza ca romanii sunt binevoitori cand trebuie sa-și arate aprecierea pentru ospatari,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

