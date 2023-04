Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de arginți a reprezentat prețul pentru care Iuda Iscarioteanul l-a tradat pe Isus din Nazaret, potrivit unei relatari din Evanghelia dupa Matei 26:15 din Noul Testament. Cat ar valora in zilele noastre acea suma de bani. In timp ce se aflau la Cina cea de Taina, Iisus le-a spus discipolilor…

- In Joia Mare, cea mai importanta zi din Saptamana Patimilor, premergatoare Sarbatorilor Pascale, credincioșii ortodocși praznuiesc atat Spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, cat și Cina cea de Taina, Rugaciunea cea mai presus de fire din Gradina Ghetsimani și momentul in care Mantuitorul…

- In toate bisericile ortodoxe se savarșește, diseara, Denia celor 12 evanghelii. Denia din Joia Mare amintește de spalarea picioarelor apostolilor de catre Iisus Hristos, acțiune interpretata ca o pilda suprema de smerenie prin care Mantuitorul prezice lepadarea lui Petru și tradarea lui Iuda. In aceasta…

- Joia Mare din Saptamana Patimilor are o importanta incarcatura spirituala și religioasa pentru credincioși. Saptamana Mare, numita și Saptamana Sfanta sau Saptamana Patimilor, reprezinta o perioada de smerenie și curațare spirituala pentru credincioș. In aceasta zi preoții indeamna la post, rugaciune…

- Numarul limbilor care sunt vorbite la ora actuala pe toate meridianele lumii este greu de stabilit cu exactitate, insa fiecare dintre acestea este speciala in felul ei. Dincolo de variantele și stilurile ori particularitațile fonetice și morfologice, o limba naționala se caracterizeaza și prin diverse…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mucenic NichiforGreco-catoliceSf. m. NichiforRomano-catoliceSf. Apolonia, fc. m.Sfantul Mucenic Nichifor este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 9 februarie.Originar din Antiohia, Sfantul Nichifor a trait in timpul imparatului roman Valerian (253-260), care…

- OrtodoxeAducerea moastelor Sf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. FiloteiDuminica a 17-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 17 dR. Aducerea moastelor Sf. Ignatiu TeoforulRomano-catoliceDuminica a 4-a de peste anSf. Valeriu, ep.Aducerea moastelor Sfantului Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul este pomenita…

- Mitropolia Olteniei anunta ca va realiza o lucrare monumentala pe care o va aseza pe locul in care Sfantul Calinic a oprit urcarea femeilor la Manastirea Frasinei, considerata Athosul romanesc. Monumentul va fi amplasat langa altarul bisericii de jos construita, potrivit Mitropoliei Olteniei, in perioada…