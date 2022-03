Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a adoptat luni, in urma discuțiilor purtate cu reprezentanții industriei in cadrul Consiliului Consultativ, decizia privind stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de rețea. Stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de rețea este o…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a transmis, miercuri, ca aproximativ 3.700 de controale au fost desfasurate in sectorul telecom, anul trecut, neregulile descoperite fiind sanctionate cu amenzi in cuantum de peste 3,5 milioane de lei.

- Patru giganți din IT sunt pe cale sa devina stapanii cablurilor subacvatice de fibra optica. Vorbim despre Google, Amazon, Meta și Microsoft, coloșii care au inceput sa domine din ce in ce mai mult infrastructura critica de cablu a Internetului. A spune ca Big Tech incepe sa controleze Internetul poate…

- Tarifele pentru terminarea apelurilor in retelele de telefonie fixa si mobila din Romania vor scadea, de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Astfel, operatorii de telefonie…

