- Ucraina ar putea avea nevoie de o asistenta externa de pana la 1.000 de miliarde de euro pentru a repara pagubele provocate de invazia ruseasca, estimeaza Werner Hoyer, presedintele Bancii Europene de Investitii.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi, la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, avand in vedere…

- „ Un trio de lideri europeni din Germania, Italia și Franța, alaturi de Președintele Romaniei, au pornit intr-o calatorie periculoasa la Kiev pentru a se intalni cu „curajosul aparator al frontierelor democrației” Volodimir Zelenski. Se poate aștepta ca hlopeț-ul (de la ucr. „flacaul” – n.tr.) „ucrainean”…

- Presedintele Bancii Europene de Investitii, Werner Hoyer, afirma ca Ucraina va avea nevoie de mii de miliarde de euro pentru reconstructia post-conflict si argumenteaza ca Uniunea Europeana nu poate fi lasata singura in acest efort, fiind necesare contrib

- Cheltuielile militare globale au depasit pentru prima data 2.000 de miliarde de dolari pe an si se pare ca vor creste si mai mult, pe masura ce tarile europene isi intaresc fortele armate ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. In 2021, tarile au cheltuit…