Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in Romania i se dadea o sentința cu executare, Dragoș Savulescu lua calea exilului autoimpus. Considerandu-se nevinovat decide sa fuga in Italia, la Milano. Alaturi de iubita sa, ulterior pleaca in Grecia, pe insula Mykonos. De-aici, din pacate pentru el, lucrurile se schimba dupa ce Angela…

- Angela Martini a facut dezvaluiri bomba, in exclusivitate la Antena Stars, despre seara in care soțul ei, Dragoș Savulescu, a fost prins de autoritați in Grecia. Astfel, partenera de viața a afaceristului a explicat totul pe indelete, recunoscand ca atunci cand poliția a venit, ea și Dragoș erau la…

- In imagini se vede cum cei doi soți sunt duși la secția de poliție din Syros. Mașina celor doi este flancata de alte mașini de poliție și motociclete cu girofarurile și sirenele pornite.Angela Martini: De ce naiba conduceți cu viteza asta? Am sunat deja avocații. In celalalt videoclip dat publicitații,…

- Scandalul in care a fost și este implicat Dragoș Savulescu a facut inconjurul Europei, dar adevarul din spatele imaginilor care-l puneau intr-o lumina foarte dura, se pare ca este altul. Așa ca acum, cea care vrea sa caute dreptatea pentru afacerist este chiar soția sa. Angela Martini a facut publice…

- Justiția din Grecia da dreptate omului de afaceri Dragoș Savulescu și se opune extradarii acestuia in Romania, potrivit presei elene. Este a doua oara cand o țara refuza extradarea lui Dragoș Savulescu. „Omul de afaceri și producatorul de film Dragoș Savulescu și soția sa Angela Martini, autor și ex-Miss…

- Omul de afaceri și producatorul de film Dragos Savulescu și soția sa Angela Martini, autor și ex-Miss Univers Albania, au anunțat astazi ca un tribunal elen a blocat din nou o incercare a Romaniei de a-l extrada. Odata cu decizia de astazi se consemneaza a doua oara cand un tribunal european respinge…

- Premierul Boris Johnson a anunțat majorarea taxelor pentru angajați, angajatori, dar și investitori. Scopul creșterii acestora este de a susține sistemul sanitar și cel de asistența sociala. Cu toate acestea, decizia prim-ministrului a fost criticata pe motiv ca „o crestere de taxe care incalca o promisiune…