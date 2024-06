Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile auto din Romania vor incheia anul 2024 in creștere cu 1,7% comparativ cu anul trecut, pentru autoturisme și cu 0,6% pentru vehiculele comerciale ușoare, arata raportul PwC Autofacts realizat pe cinci piețe* din Europa Centrala. ”Dupa o evoluție slaba in primul trimestru, inclusiv pe fondul…

- 400.000 de oameni sunt așteptați sambata, la Sumuleu-Ciuc, unde are loc procesiunea de Rusaliile Catolice, cea mai mare adunare religioasa din Europa Centrala și de Est. Pelerinii sosesc cu mașinile, cu trenul, pe jos ori calare, in vreme ce organizatorii sunt atenți ca evenimentul sa decurga perfect.…

- Extinderea UE catre țarile din Europa Centrala și de Est acum douazeci de ani a provocat o deplasare puternica a resurselor industriale europene catre est. Confruntat cu intarzierea dezvoltarii mașinilor electrice de catre producatorii Batranul Continent, Estul Europei se indreapta acum spre Asia. Romania,…

- Vanzarile de bijuterii cu diamante au explodat in Romania in ultimii 6 ani. Cele mai valoroase pietre sunt adevarate capodopere, lucrate pana la cele mai mici detalii. Iar potențialul din țara noastra a fost vazut de oamenii din afaceri din intreaga lume."Eu din copilarie am inceput ca bijutier cu diamante…

- ”Industria romaneasca isi continua redresarea lunara, ajungand in luna februarie sa inregistreze prima crestere anuala, desi conditiile externe dificile nu au disparut. In luna februarie 2024, fata de februarie 2023, productia industriala a crescut cu 0,2%. In cadrul acesteia, productia din industria…

- Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare in Bulgaria a atins 64% din nivelul mediu european in 2023. Acesta este unul dintre indicatorii care arata cel mai exact convergența in interiorul Uniunii Europene, deoarece se iau in considerare diferențele de preț in fiecare…

- In 2023, piața berii din Romania a scazut cu 5% in volum, insa industria a continuat sa investeasca in creștere și inovație, inclusiv in Sistemul de Garanție Returnare, cu un aport crescut la bugetul de stat și schimbari in preferințele de consum. The post PIAȚA BERII IN ROMANIA Vanzarile de bere din…

- In luna martie au fost inmatriculate 9156 de mașini noi in Romania, potrivit celor mai noi date oferite de ACAROM. Asta inseamna o scadere de 25.26% fața de aceeași perioada din 2023. In același timp, piața auto naționala a inregistrat o scadere de 10.11% dupa primele 3 luni. De la inceputul anului…