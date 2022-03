Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Banca Mondiala anunța suspendarea imediata a tuturor programelor de ajutor din Rusia si Belarus, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, potrivit AFP. “In urma invaziei ruse a Ucrainei si a ostilitatilor impotriva poporului ucrainean, grupul Bancii Mondiale si-a incetat toate…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Catalin Drula, președintele USR, a transmis joi dimineața un mesaj de susținere a poporului ucrainean in contextul agresiunii armate la care a supus de joi dimineața. „Alaturi de Ucraina. Pentru libertate in Europa. Vladimir Putin a inceput in aceasta noapte un razboi nelegitim și crud. Este o agresiune…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- Ce optiuni ar avea Europa in scenariul extrem in care Rusia invadeaza Ucraina, Occidentul loveste Rusia cu sanctiuni dure si Vladimir Putin se razbuna inchizand robinetul gazelor spre Europa? Acest scenariu de neconceput inainte de destramarea URSS nu este inimaginabil azi, arata o analiza The Economist.