Castorii salbatici s-au intors in cartierul londonez Ealing dupa o absența de 400 de ani. O familie de cinci castori eurasiatici – o pereche reproducatoare și cei trei pui ai lor – au fost transportați din Scoția și eliberați miercuri in zona umeda Paradise Fields, in Ealing, in vestul Londrei. Proiectul “Ealing Beaver Project” spera ca acești castori pot contribui la reducerea riscului de inundații, precum și la implicarea oamenilor in natura. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a fost prezent la eliberare. “[Castorii] sunt modul in care natura construiește baraje… ajutand ecosistemul mai larg”, a…