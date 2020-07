Datorita incalzirii globale, in ultimii ani in Arctica a crescut foarte mult populația de castori. Acum castorii provoaca o distrugere și mai rapida a permafrostului. Studiul este publicat in Environmental Research Letters, pe scurt despre el scrie TASS. "Castorii au inceput sa se raspindeasca in Arctica in ultimele decenii, fapt ce se datoreaza atit incalzirii globale, cit și faptului c