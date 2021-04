Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de o ora, prezentatorii show-ului TV ”Loteria Naționala” au impartit peste 1 milion 100 de mii de lei. Printre premiile fabuloase impartite la editia din 21 martie a fost si un automobil.

- Sportivii moldoveni calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt in pregatiri pentru evenimentul din iulie 2021. O contribuție importanta o are partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei in domeniul loteriilor și pariurilor sportive, care ofera sprijin financiar sportivilor

- Premii de peste jumatate de milion de lei s-au oferit in cadrul show-ului Loteriei Nationale, printre care o masina, bani pentru o vacanta in Egipt si o suta de mii de lei. Toti participantii la show au plecat acasa cu premii.

- O pensionara din Ungheni si-a schimbat radical viata dupa ce a castigat jumatate de milion de lei la Loteria Nationala. Si-a renovat locuinta si casele copiilor, a fost la sanatoriu si acum vrea sa cumpere un automobil.

- Loteria Nationala i-a imbogatit cu peste jumatate de milion de lei pe participantii show-ului din 17 ianuarie. Un barbat din Basarabeasca a castigat o masina nou-nouta, iar o femeie din Straseni - 250 de mii de lei.

- Premii banești pentru elaborarea conceptelor de reabilitare a doua scuaruri din Chișinau. Este vorba despre Scuarul din bd. Ștefan cel Mare și Sfant (in fața cladirii Kentford Business Center) și scuarul „Nicolae V. Gogol", din preajma Palatului Republicii, care prevede renovarea trotuarelor și a spațiilor…

- O masina, o calatorie in Dubai, premii de sute de mii de lei si cadouri pentru toti! Acestea au fost darurile Loteriei Nationale la primul show televizat din 2021. Cei zece participanti au plecat acasa cu daruri valoroase.

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. La Vadul lui Voda și-a incheiat activitatea tradiționala tura a taberei de caritate a ambasadorului Rusiei in Moldova. Despre aceasta a comunicat serviciul de presa al misiunii diplomatice. © Photo : Facebook / Посольство России в Республике МолдоваTradiționala tabara…