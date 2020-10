Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost in luna august 5.337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decat in luna iulie, in timp ce castigul salarial mediu nominal net a fost 3.275 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 97 lei (-2,9%), potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Salariul mediu net a crescut cu 13% in 2019, pana aproape de 3.000 lei. Funcționarii publici au caștigat peste medie, iar IT-iștii aproape dublu. Barbații, mai bine platiți ca femeile Castigul salarial mediu brut lunar realizat in anul 2019 in economie a fost 4.853 lei, in timp ce castigul salarial…

- Numarul mediu de pensionari a scazut in trimestrul 2 cu 1.000 de persoane, la 5,132 milioane pensionari, fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a crescut cu 0,9%, la 1.436 lei, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS). Totuși, puterea de cumparare a pensionarilor a…

- INS: Salariul mediu net a crescut cu 74 de lei in iulie. In ce domenii s-au inregistrat cele mai mari creșteri. Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, in iulie 2020, cu 99 de lei, respectiv 1,8%, mai mare decat in iunie 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.372 lei,…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, in iulie 2020, cu 99 de lei, respectiv 1,8%, mai mare decat in iunie 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.372 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 74 de lei (+2,2%), arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.369 de lei, in luna iunie 2020, cu 181 lei (+3,5%) mai mare decat in luna mai 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.298 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 119 lei (+3,7%), arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.369 lei, in luna iunie 2020, cu 181 lei (+3,5%) mai mare decat in luna mai 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.298 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 119 lei (+3,7%), arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.369 lei, in luna iunie 2020, cu 181 lei (+3,5%) mai mare decat in luna mai 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.298 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 119 lei (+3,7%), arata datele Institutului National de Statistica (INS),…