Castigatorii Student Talent Contest au fost alesi!

Roton si Studentnews.info au creat concursul online Student Music Talent, un concurs dedicat studentilor pasionati de muzica, cu scopul de a sprijini tinerii pasionati de muzica, si de a incuraja creatia in aceasta perioada. In urma voturilor juriului Roton si a celor de acasa, podiumul concursului de pe partea vocala este format din urmatorii participanti: Locul III – Sabrina Stoica (https://www.youtube.com/watch?v=t4Q1ZW8HnVc&feature=emb_logo), cu producerea si inregistrarea unei piese ca premiu Locul II – Malina Mihalcea (https://www.youtube.com/watch?v=4DnE5GtGJsA&feature=emb_logo), premiul…