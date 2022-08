Stiri pe aceeasi tema

- Nascut la Monaco, pe 24 iunie 1999, Alexandre-Christian Maticiuc (1,96 metri) are cetațenia romana, acest lucru fiind foarte important in noul context competițional. In ultimii șase ani a jucat in Statele Unite ale Americii, unde a și studiat, la liceul St. Thomas More și apoi la Southern New Hampshire…

- Imbunatatirea programelor de predare a materiei „Istoria evreilor. Holocaustul" si pregatirea cadrelor didactice in acest scop sunt aspecte la care caut raspunsuri in cadrul vizitei oficiale pe care o am, in aceste zile, in Statele Unite ale Americii. In cadrul intalnirilor pe care le am in SUA in aceste…

- Cei mai buni sabreri din Europa, plus echipa Statelor Unite ale Americii, s-au cantonat in Italia, la Padova, pentru o pregatire comuna. Lotul masculin de sabie al Romaniei participa la cantonament alaturi de primele echipe din Italia, Franța, Spania și Statele Unite, informeaza Federatia Romana de…

- Plenul Parlamentului se reuneste astazi de la ora 11:00, intr-o sedinta comuna pentru aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA.Sunt invitati la sedinta solemna premierul Nicolae Ciuca si alti membri ai Guvernului, sefii misiunilor diplomatice si reprezentanti…

- Deși se clameaza pacea in razboiul din Ucraina, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, catre Ria Novosti, afirma ca partea rusa are toata deschiderea sa negocieze, dar „Kievul a inghețat negocierile sub presiunea curatorilor sai”. Același purtator de cuvant mai spune ca Rusia…

- Pesta porcina africana, una dintre cele mai devastatoare boli in randul animalelor, a fost depistata prima data in Vietnam, in februarie 2019. In plus, Vietnamul a sacrificat anul trecut aproximativ 20% din numarul total al porcilor. Pesta porcina africana a aparut in Africa, iar ulterior s-a raspandit…

- Grandiosul spectacol Eurovision Song Contest 2022 Torino are un caștigator. Reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra a reușit sa stranga cele mai multe voturi la nivel european. Formația din țara vecina fost incurajata chiar de Volodimir Zelenski care s-a aratat increzatore in munca lor și i-a sensibilizat…

- Intrebat daca vor fi luate masuri legate de pretul benzinei, Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Timisoara, ca s-au luat masuri punctuale pentru transportatori. ”Exista masuri pe care le poate lua Executivul prin OUG si masuri care se pot lua prin lege, numai prin lege. Intotdeauna sunt discutii…