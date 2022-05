Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorii concursului Eurovision 2022 planuiesc un turneu in Europa pentru a strange fonduri pentru armata, in timp ce Ucraina continua sa opuna rezistența forțelor rusești, la mai mult de 80 de zile de la inceperea razboiului, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Bucea, unde cadavrele a sute de civili au fost gasite imprastiate pe strazi, dupa ce fortele ruse s-au retras. Liderul ucrainean a precizat ca ”Ucraina trebuie sa aiba pace. Suntem in Europa, in secolul 21. Vom continua eforturile diplomatice si militare”,…

- Volodimir Zelenski s-a adresat, marți, parlamentului din Italia. In discursul sau, presedintele ucrainean a declarat ca țara sa se afla la limita supravietuirii in urma razboiului declansat de Rusia, iar "pentru trupele ruse Ucraina este poarta pe unde vor patrunde in Europa".

- Alianța Nord Atlantica a facut „inventarul” efectivelor militare pe care le are dislocate in europa, mai ales in țarile de pe flancul estic, comasate dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. ”Ne-am intarit prezența defensiva, cu mai multe forțe aeriene, terestre și navale”, se arata in postarea NATO…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, ar putea efectua un turneu in Europa in urmatoarele saptamani, in contextul conflictului militar din Ucraina, afirma luni oficiali din cadrul Administratiei de la Washington, sub protectia anonimatului.

- Armata rusa a ocupat obiectele sistemului de transport al gazelor (GTS) din Ucraina. Din acest motiv, a existat amenințarea ca tranzitul gazului rusesc catre Europa va fi oprit. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la o postare pe Facebook a "Operatorului GTS din Ucraina". S-a anunțat…

- Razboiul din Ucraina, pornit de Rusia la 24 februarie, a intrat in cea de-a 12-a zi. Guvernul de la Kiev estimeaza ca Rusia va lansa un nou atac asupra capitalei Ucrainei. In alte zone ale Ucrainei, continua bombardarea unor cladiri civile. Luni, 7 martie 2022, sunt programate negocieri intre Rusia…

- Invazia in Ucraina, pornita de Rusia, continua, iar victimele civile sunt tot mai numeroase in Ucraina. Razboiul pornit de Rusia in Ucraina a ajuns in cea de-a 11 zi, iar ucrainenii rezista. Sprijinul oferit de Occident pentru Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei sunt tot mai puternice. Președintele…