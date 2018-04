Câstigatoarele Asia Express, dezamăgite de banii primiţi Câţi bani au încasat din premiul de 30.000 de euro Fetele au castigat marele premiu de 30.000 de euro, insa suma urmeaza sa fie impartita la doi. Dupa ce va fi impozitata de stat, fiecare primeste in mana 12.600 euro. Nu s-a stiut nimic pana acum. Raluka, probleme grave in Asia Express Nu s-a stiut nimic pana acum., probleme grave in Asia Express "Practic, nu suntem mai bogate cu 30.000 de euro. Sutem mai bogate impreuna cu 30.000 de euro. Si de acolo se retin o groaza de taxe din cauza acestui stat", a marturisit Raluka in emisiunea online a revistei Viva! „Suntem mai bogate spiritual! Suntem mult mai puternice de cand ne-am intors. Sincer, noi am plecat cu gandul sa castigam. ", a adaugat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

