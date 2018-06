Stiri pe aceeasi tema

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS -GALA. Gala din 26 mai 2018 este o gala eliminatorie, iar una dintre cele 6 concurente pleaca acasa. Saptamâna trecuta, Denisa a fost exclusa din competiție.

- Concurenta emisiunii Bravo ai Stil, Denisa Potecaru (a carei sora, Raluca Potecaru are o afacere in domeniul vestimentar) a spus azi ca magazinul surorii sale refuza sa serveasca anumite cliente. Declarația Denisei Potecaru (minutul 14) a uimit și jurații care au spus ca nu este nici normal și nici…

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: Iuliana este marul discordiei in platoul emisiunii, imediat ce paseste pe podiumul defilarilor pentru a-si prezenta tinuta. Dupa ce o parte dintre colege au insinuat, in repetate randuri ca Iuliana nu si-ar face singura styling-urile, “acuzata” a sarit…

- Geanina Stana a fost eliminata miercuri de la Exatlon. In varsta de 23 de ani, șatena a practicat atletismul și este specializata in maratoane. Mai mult, a terminat un liceu cu profil sportiv și a cochetat și cu dansul sportiv. EXATLON 25 APRILIE KANAL D: Rasturnare de situatie, cine pleaca…

- De la o editie la alta, juratii au asteptari tot mai mari de la competitoare, diversitatea si perseverenta stilistica fiind cuvintele de ordine in aceasta competitie, scrie wowbiz.ro. Nu toate concurentele reusesc, insa, sa se ridice la asteptarile juratilor, iar pentru una dintre fostele…

- Cu cine se iubește Geanina de la Exatlon și fosta concurenta “Bravo, ai stil!”. Tanara a postat pe contul de socializare, o imagine in care apare alaturi de Ionuț, barbatul care o face fericita de mai bine de doi ani. „Starea noastra sufleteasca”, a postat Geanina, care si-a pus mana la ochi atunci…