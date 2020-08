Castelul Windsor își deschide grădinile pentru prima dată în 40 de ani Castelul Windsor este una dintre reședințele oficiale ale Reginei Marii Britanii, Elizabeth. Acesta urmeaza sa deschida pentru public gradina din aripa de est, pentru prima data in 40 de ani. Vizitatorii vor putea face un tur al gradinii castelului, unde regina și-a petrecut lunile de carantina impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus inainte de a se retrage in Scoția. Accesul publicului va fi permis din august pana in septembrie, la sfarșit de saptamana, potrivit hotnews. Castelul Windsor a fost fondat in secolul al 11-lea de William Cuceritorul Castelul Windsor a fost fondat in secolul al… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

