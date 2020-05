Stiri pe aceeasi tema

- Ferrari a anunțat recent ca anticipeaza o scadere a vanzarilor din acest an cu pana la 15% ca urmare a pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Chiar daca pentru moment foarte puține comenzi au fost anulate, constructorul italian a luat decizia de a adopta o strategie prundenta și de a amana cu pana la…

- Majestatea Sa Margareta și Principele Radu petrec sarbatorile pascale in acest an la Castelul Regal de la Savarșin. Majestatea Sa Margareta a publicat pe... The post Majestatea Sa Margareta a pregatit, la Castelul Regal de la Savarșin, cozonac, pasca și oua roșii de Paști (video) appeared first on Renasterea…

- "Nu se taie. In aceasta rectificare bugetara nu s-a taiat de nicaieri", a ținut sa aduca vineri precizari ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, la doua zile de cand executivul a adoptat noile alocari, in contextul crizei declanșate de coronavirus.

- Ziarul Unirea Gheorghe Valentin Rotar: „Spitalul municipal Blaj este pregatit sa inceapa lupta cu noul coronavirus!” Gheorghe Valentin Rotar, primarul Blajului spune ca Spitalul municipal Blaj este pregatit sa inceapa lupta cu noul coronavirus! Primii pacienți cu COVID-19 ar putea fi transferați chiar…

- "Guvernul este pregatit ca maine sa dea ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca, pe de o parte, pentru persoane fizice, adica pentru oamenii care au rate la banca, dar si pentru firmele din Romania. La cererea celor care au datorii la banci, plata ratelor se poate amana…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus ca tara sa se confrunta in aceste momente cu cea mai mare provocare de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Intr-un apel considerat de presa internationala drept unul dramatic, Angela Merkel a cerut tuturor germanilor sa joace un rol activ in incetinirea propagarii coronavirusului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Executivul este pregatit sa adopte masuri pentru susținerea companiilor afectate de pandemie, nominalizand domenii precum transporturile, cele de marfa, restaurante. „Am constituit un grup de lucru care sa analizeze impactul economic și sa pregateasca masuri care…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…