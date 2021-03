Castelul nobiliar Salbek, monument istoric de valoare naţională şi universală, se vinde din nou – FOTO Constructia se afla la 19 km fata de Castelul Regal de la Savarsin si la 106 km fata de Arad. In documentele din anul 1778, se mentioneaza ca localitatea Petris impreuna cu satele Corbesti, Obarsia si Rosia apartin familiei Salbeck, iar satul Seliste este stapanit de nobilul Sigismund Iosika. Castelul, care a fost construit intre anii 1800 si 1850, este clasat monument istoric de valoare nationala si universala, clasa A. Are 24 de camere si mai multe constructii anexe. Suprafata terenului este de 16,73 hectare, iar cea construita de 983 metri patrati, cu o amprenta la sol de 450 m2. Contele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

