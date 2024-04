Stiri pe aceeasi tema

- Situat in apropierea municipiului Cluj-Napoca, Castelul din Gilau, aflat intr-un amplu proces de reabilitare, va fi inaugurat in curand, iar spațiul fostei reședințe nobiliare va fi dedicat activitaților culturale.

- Traficul rutier pe podul Grant s-a reluat complet duminica, 31 martie, dupa aproape 6 luni in care podul a fost inchis pentru lucrari de modernizare. „Am promis ca pe 31 martie dam drumul la circulatia pe acest sens, ne-am tinut de cuvant. Multumesc Administratiei Strazilor si constructorului! In plus,…

- Renovarea sediului IPJ Arad (și a SRI Arad) nu a ajuns inca la final, dar deja da semne de oboseala. Deși, conform primului termen de... The post Sediul proaspat renovat al IPJ Arad se „cojește”. Lucrarile mai au termen o luna pentru a fi finalizate appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Evenimentul de inaugurare a Școlii Gimnaziale din satul Calnic, județul Alba, a avut loc in prezența artistului Marius Moga, cantareț, compozitor și producator muzical,... The post INAUGURARE ȘCOALA Marius Moga a inaugurat Școala Gimnaziala din satul Calnic, renovata de Asociația BookLand first appeared…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in zona Gilau la coborare de pe autostrada. Din primele informații șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit de un parapet care desparte sensurile de mers. Revenim cu detalii despre modul de producere…

- Satul Olimpic pentru JO de la Paris a fost inaugurat joi, in prezenta presedintelui Frantei, Emmanuel Macron. Satul simbolizeaza expertiza franceza si intruchipeaza promisiunea unei mosteniri, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro. Ziua de joi a marcat sfarsitul unei serii de evenimente care a inceput…

- Primul Centru Comunitate Terapeutica din Romania, Social Med din Targu Mureș, și-a deschis oficial porțile luni, 29 ianuarie, printr-un ceremonial de inaugurare, la care au fost prezente o seama de personalitați de anvergura din lumea medicala, politica, și duhovniceasca deopotriva, spre a cinsti impreuna…

- FOTO: Au fost reluate lucrarile la drumul care va lega Autostrada A3 de DN 1, la Tureni, in Cluj. Care este stadiul actual Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca au fost reluate lucrarile pe șantierul drumului ce va lega DN 1 (din zona localitații Tureni) de…