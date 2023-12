CASS obligatoriu pentru noi categorii de venituri Guvernul vrea sa impuna CASS pentru o anumita categorie de romani. Decizia va afecta un numar mare de persoane. Guvernul intenționeaza sa renunțe la facilitatea care scutește studenții-doctoranzi de la plata contribuției la asigurarile sociale de sanatate (CASS), potrivit cnas.ro . In paralel, Executivul condus de Marcel Ciolacu iși propune sa impuna obligativitatea plații CASS pentru persoanele care primesc indemnizații de asigurari sociale de sanatate, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența publicat miercuri in cadrul transparenței decizionale, potrivit DCnews.ro . Modificarile aduse… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va dezbate in ședința de azi Legea pensiilor și cea care prevede plafonarea plaților cu bani gheața. Miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- In ședința de Guvern de astazi, 27 octombrie, premierul Marcel Ciolacu va adopta o ordonanța de urgența referitoare la cheltuielile bugetare de la nivel central și local. Potrivit declarațiilor șefului Executivului, prioritatea Guvernului este sa nu existe riscuri in ceea ce privește blocarea fondurilor…

- Executivul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 privind unele masuri pentru acordarea unei prime de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si unei prime de cariera profesionala pentru…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, miercuri seara, ca reforma jocurilor de noroc este un imperativ, industria – care are o forta economica uriasa – avand nevoie de un regim juridic mai riguros. Ministrul anunta ca vanzarea de alcool va fi interzisa in salile de jocuri de noroc. Documentul va…