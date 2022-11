Stiri pe aceeasi tema

Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, in deplasare, echipa Tottenham Hotspur, scor 2-1, in ultimul meci al etapei a 15-a din Premier League, informeaza News.ro.

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, a suferit o "ruptura musculara" in zona abdominala si nu va mai putea participa la Turneul Campionilor si la faza finala a Cupei Davis, a anuntat jucatorul sambata pe retelele de socializare, informeaza AFP.

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, al doilea favorit, a fost invins de croatul Borna Coric, cu 4-6, 6-4, 7-6 (7/4), joi, in optimile de finala ale turneului ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.349.180 de euro, potrivit Agerpres.

Echipa SSC Napoli si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului campionatului de fotbal al Italiei, invingand pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Torino FC, sambata, in partida de deschidere a etapei a 8-a din Serie A.

Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de francezul Arthur Rinderknech cu 6-7 (5), 6-4, 6-3, marti, in prima runda a turneului de la Tel Aviv (ATP 250), dotat cu premii totale de 949.475 de dolari.

Steaua Bucuresti a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci considerat in deplasare, din cadrul etapei a sasea a Ligii a II-a de fotbal.

Tenismanul american Frances Tiafoe a declarat, luni noapte, ca a fost socat si emotionat, dupa ce a reusit sa-l elimine pe spaniolul Rafael Nadal in optimi la US Open, potrivit news.ro.

Tenismanul rus Daniil Medvedev a afirmat ca este dezamagit dupa eliminarea in optimi la US Open, in fata lui Nick Kyrgios, iar faptul ca a pierdut locul 1 ATP ii ofera o motivatie in plus, potrivit news.ro.