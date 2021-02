Stiri pe aceeasi tema

- Cat costa salteaua gonflabila care i-ar fi putut salva viața femeii din Constanța. Patru inspectorate pentru situații de urgența de la noi din țara au in dotare saltele gonflabile care sa amortizeze caderile de la inalțime și care sunt distribuite in Romania exclusiv de o firma din Buzau. Cat costa…

- In ultimii ani, tot mai multe persoane apeleaza la profesionisti pentru a-si amenaja locuintele. Dar, cum meseria de designer de interior e una relativ noua in Romania, nu e foarte clar cu ce se ocupa exact un designer de interior, cum se lucreaza cu el si, mai ales, cat costa aceste servicii. Asa ca…

- Cu adanca tristețe, am primit vestea trecerii din aceasta viața, la varsta de doar 38 de ani, a colegului nostru Dan Cosmin Opruța, primarul Comunei Meteș. Citește și A murit Dan Cosmin Opruța, primarul din Meteș, la nici 38 de ani. A fost infectat cu Covid-19 Model de noblețe colegiala și sufleteasca,…

- Romania a primit luni, 18 ianuarie, a cincea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…

- Saptamana aceasta va aducem noutațile culturale: filme, carți și spectacole de teatru de consumat online. De Ziua Culturii Naționale, o selecție de filme romanești vor fi transmise gratuit pe unlimited.tiff.ro.In plus:cele 100 de povești din „Decameronul” repovestite de 100 de regizori la teatrul din…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, spune ca daca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu rezolva problema finanțarii pentru organizarea centrelor de vaccinare, primarii vor trebui sa ia bani de la bursele elevilor, de la creșe și de la obiectivele…

- Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin Covid-19 de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Vaccinurile au ajuns in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.…

- UNTOLD aduce show-ul de Revelion la ProTV Pe 31 decembrie, la PRO TV, televiziunea cu cea mai mare audiența din România, show-ul gândit de UNTOLD va fi prezentat de Pavel Bartoș și va începe la ora 23.30 și va dura pâna la ora…