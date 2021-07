Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat AUR propune ca romanii care se intorc din diaspora sa primeasca locuințe la prețul de 1 euro, potrivit Realitatea Plus. Este vorba despre case abandonate, dupa modelul implementat deja in Spania sau Italia. Reprezentanții partidului spun ca Romania se confrunta cu o adevarat criza demografica…

- Nicolae Georgescu, deputat PSD Argeș: ”Faceți cunoștința cu MINISTRUL SCUMPIRILOR! Este liberal, prefera contractele cu dedicație, in opoziție se jura ca liberalizarea pieței energetice nu va aduce scumpiri pentru consumatori, iar de cand este ministru al Energiei prețurile cresc și bat record dupa…

- Pandemia COVID-19 a avut un impact considerabil asupra europenilor. Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din ultimii 60 de ani, potrivit primelor statistici disponibile, ducand la o usoara scadere a populatiei, a declarat vineri Eurostat, potrivit Mediafax. Tarile UE au…

- Mai multe state cunoscute pentru destinațiile turistice de vara preferate de romani au anunțat deja deschiderea sezonului estival, chiar daca la nivel european, așa numitul certificat verde privind COVID-19 va deveni general aplicabil dupa data de 1 iulie. Reguli de calatorie in Bulgaria Bulgaria…

- „Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, așa acum este normal. Polonia, Spania, Italia și Franța au prezentat PNRR-ul in Parlament.Daca maine in Parlament, prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra in greva parlamentara.De…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, pe pagina sa de socializare, ca senatorii și deputații partidului vor intra în greva parlamentara, daca prezentarea PNRR nu va intra pe pe ordinea de zi la ședința comuna a Parlamentului."Cîtu si Orban vor sa blocheze toata…

- Romanii care lucreaza in strainatate se vor putea vaccina mai ușor in Romania. Autoritațile din Arad organizeaza mai multe puncte temporare de imunizare impotriva Covid-19 in frontierele de la Nadlac I și II, dupa ce in ultima perioada s-a constatat ca sunt multe persoane, inclusiv straini din Germania,…

- Alexandra Dinu s-a bucurat de atneția unor barbați doriți și celebri din Italia. Cunoscutul jurat de la „Romanii au talent” a fost chiar foarte aproape de un nou mariaj. Ce parteneri cunsocuți a avut blondina? Cu ce barbați celebri s-a iubit Alexandra Dinu? Alexandra Dinu este una din cele mai frumoase…