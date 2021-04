Căscatul şi oftatul excesiv nu arată întotdeauna că eşti somnoros sau plictisit Știi de ce uneori nu te poți opri din cascat? Sau de ce oftezi pe neașteptate? Nu sunt grijile și nici oboseala. Cascatul si oftatul excesiv nu arata intotdeauna ca esti somnoros sau plictisit. Este foarte posibil sa fi ramas „fara combustibil“ si ca suferi de hipoglicemie (nivelul scazut al zaharului in singe). Cunoscindu-ti propriul organism poti descoperi ce alimente iti dau vitalitate si Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut in fata medicilor. Este vorba despre 395 de oameni care s-ar fi vaccinat fara rand impotriva COVID-19. Abaterile au fost depistate in 29 de raioane, unde au fost imunizate alte persoane decat cele eligibile pentru etapa intai, transmite Publika.md. Anuntul a fost facut de…

- Mircea Baniciu a fost prezent in Festivalul "Om Bun" "aproape intotdeauna". La editia aniversara de saptamana viitoare va urca pe scena in a doua seara de spectacol. Si, ca intotdeauna, va canta ce stie cel mai bine, "piesele cele mai bune". Foto: (c) GRIGORE POPESCU…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat sambata, la Focsani, ca pentru modificarea legii salarizarii este nevoie de vointa politica, iar angajatii din sistemul de stat ar trebui remunerati in functie de performanta fiecaruia, potrivit Agerpres. „Am fost primul care a oprit cresterile salariale fara…

- Ziua Indragostitilor sau Ziua Sfantului Valentin, marcata la nivel global pe 14 februarie, este ziua in care oamenii de pretutindeni isi arata afectiunea si isi trimit felicitari, flori ori bomboane, alaturi de mesaje de dragoste. Nici vedetele din Romania nu au pierdut ocazia de a-si face declaratii…

- Ajutoare pentru copiii diabetici Foto: crucearosie.ro. Mai multi copii bolnavi de diabet si dependenti de insulina pot beneficia gratuit de produsele necesare pentru sterilizare si dezinfectare. Acestea sunt disponibile pentru 100 de familii care au mare de nevoie de ele si pentru…

- PodcasturiUn fenomen social tot mai raspandit: Copii orfani cu parinți in viața Scriitoarea Claudia Partole iși lanseaza noua carte "Rebela", in care reflecta trairile, sentimentele și supararile copiilor lasați fara supraveghere parinteasca. Cu regret, acest fenomen devine tot mai raspandit in societatea…

- Marian Godina este un funcționar de poliție care a devenit influencer pe Facebook cu povești interesante despre hoți și vardiști. Vocația de comunicator a lui Godina nu-i vine bine doar pentru a caștiga un ban in plus din audiența online, ci surprinde și cu poziții de analiza politica ori civica de…

- „Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza societatea. Abuzul de putere și refuzarea rezultatelor alegerilor a devenit o practica pentru politicienii de…