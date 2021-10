Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care lucra in Italia la un bar și-a dat foc in semn de protest pentru neplata salariului. Inainte de a recurge la acest gest, barbatul a sunat la Poliție și a spus ca-i va da foc și patronului, daca nu ii da pe loc salariul, potrivit stiridiaspora.ro .Ulterior, și-a turnat benzina pe corp și…

- Un roman care lucra in Italia la un bar și-a dat foc in semn de protest pentru neplata salariului. Inainte de a recurge la acest gest, barbatul a sunat la Poliție și a spus ca-i va da foc și patronului, daca nu ii da pe loc salariul, potrivit stiridiaspora.ro .Ulterior, și-a turnat benzina pe corp și…

- Un incendiu a avut loc la o cladire dezafectata din incinta internatului Liceului Pedagogic „Traian Doda” din municipiul Caransebeș. In urma acestuia, doua persoane fara adapost au suferit arsuri. Potrivit ISU Caraș-Severin, una dintre ele a fost transferata la Spitalul de Arși din București. Doua persoane…

- Incidentul s-a produs in satul Slobozia, comuna Cordareni, la scurt timp dupa o cearta dintre barbatul de 68 de ani și nepotul sau, care locuiește in aceeași gospodarie.La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu doua autospeciale de stingere…

- Un incendiu violent a cuprins o construcție și mai multe autoturisme, la un depozit de butelii din localitatea Fantanele, judetul Prahova. Salavatorii au gasit doua victime, respectiv un baiat de 17 ani cu arsuri pe 92% din suprafața corporala și un barbat de 52 de ani cu arsuri pe maini și picioare.…

- Un barbat in varsta de 80 de ani a suferit arsuri grave dupa ce a fost prins intr-un incendiu in propria casa. Flacarile ar fi pornit de la explozia unei butelii de gaz. Casa ardea in totalitate la sosirea pompierilor.„Doua autospeciale și un echipaj SAJ au fost dislocate in aceasta dimineața pentru…

- Incendiu intr-un apartament din Complexul Class Park Targoviște, situat la etajul 3. Pompierii au intervenit atat din exterior de pe Post-ul Incendiu in Class Park. O persoana supraponderala gasita inconștienta și cu arsuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un copil in varsta de pattru din localitatea Colibița, județul Bistrița-Nasaud, a suferit arsuri grabe dupa ce acesta a cazut peste gratarul incins. Pompierii militari au ajuns de urgența la fața locului și l-au transportat de micuț la spital pentru mai multe ingrijiri medicale.