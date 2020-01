Stiri pe aceeasi tema

- Flacari in apropiere de Timișoara. Pompierii au intervenit de urgența, in aceasta seara, pentru stingerea unui incendiu la un container care servește drept bucataria unui operator economic din Ghiroda. Peste 200 de persoane s-au atuoevacuat. Alerta a fost data la 112 in jurul orei 20.20. La fața locului…

- Pompierii militari din Timișoara au avut o noapte agitata, fiind chemați sa intervina la doua incendii azi noapte. Prima data s-a dat alarma la ora 2,20 cand au fost anunțați ca focul a cuprins un apartament pe strada Vasile Lucaciu, Timișoara.La locul intervenției s-au deplasat trei autospeciale de…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, duminica seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada... The post Casa cuprinsa de flacari in Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Incendiu in Timișoara, in aceasta seara. O casa de pe strada Satu Nou s-a aprins, iar flacarile au distrus mai multe bunuri dintr-o camera. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru lichidarea unui incendiu, puțin dupa ora 18.00. O casa a fost cuprinsa de flacari. La incendiu s-au…

- Un nou incendiu a avut loc in Timiș, azi-dimineața, dupa ce noaptea trecuta un magazin mixt cu bar a fost cuprins de flacari. De aceasta data o locuința a fost cuprinsa de flacari in localitatea Macedonia. O persoana a ajuns la spital, cu arsuri. Alerta a fost data in jurul orei 10.00. Pompierii au…

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din cadrul Primariei Brașov are, de astazi, doua noi autospeciale pentru intervenție indeosebi pe strazile inguste din cartierul Șcheii Brașovuvului. In total, Primaria are trei autospeciale de intervenție, care au fost donate Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii de la Punctul de lucru Șarmașag, alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Șarmașag, au intervenit in cursul dupa-amiezii de marți, 12 noiembrie, in jurul orei 18, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Chieșd. Potrivit reprezentanților…

- Cel putin trei oameni au murit si 150 de locuinte au fost distruse de incendii de vegetatie considerate "fara precedent" de autoritatile din Australia, transmite DPA. Zone intinse din estul tarii sunt devastate in continuare de flacari.Pompierii au gasit ramasitele arse ale unui barbat…