Stiri pe aceeasi tema

- Angajații ISU Iași au intervenit marți in satul Topile, comuna Valea Seaca, unde au fost gasite mai multe proiectile neexplodate. 13 persoane din doua locuințe au fost evacuate. Potrivit ISU Iași, in urma intervenției au fost extrase 9 proiectile reactive 132 de mm (katyusha) și un motor de…

- Astazi a avut loc o misiune pirotehnica in satul Topile, comuna Valea Seaca, judetul Iasi. In urma interventiei de asanare au fost extrase 9 proiectile reactive 132 de mm (katyusha) si un motor de proiectil reactiv cal. 132 de mm care sunt incarcate in camion si transportate la depozitul de munitie.…

- Momente de groaza pentru locatarii unui bloc din Constanța, dupa ce in imobilul in care locuiau a izbucnit un incendiu. Ingroziți de ce se intampla, oamenii au solicitat intervenția pompierilor și s-au autoevacuat. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere, autoscari, o descarcerare…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in Constanta in zona Doraly Mall. Conform primelor informatii furnizate, au luat foc mai multe masini in parcarea de la subsolul unui bloc. Incendiul se extinde la imobil, iar locatarii…

- Barbados este prima tara care isi construieste o ambasada in mediul digital. Misiunea diplomatica va fi lansata in ianuarie pe o platforma digitala, transmite Noi.md cu referire la observatornews.ro. Acesta este insa doar primul pas, iar autoritatiile se pregatesc sa se extinda si in alte universuri…

- Incendiul s-a manifestat cu flacara la acoperisul unui bloc din Slatina si a fost localizat de pompieri dupa cateva zeci de minute.28 de persoane au fost evacuate din blocul cu acoperișul in flacari. Nu sunt persoane care au necesitate ingrijiri medicale.Din fericire, nu au fost inregistrate victime,…

- Primarul Allen Coliban si ISU Brasov au pus la punct un exercitiu in caz de incendiu despre care angajatii nu au fost informati. Acestia s-au descurcat destul de bine, chiar daca au fost luati prin surprindere.

- Un avion a aterizat, vineri seara, pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, avand un incendiu la trenul de aterizare. Pasagerii au fost evacuați de urgența. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului…