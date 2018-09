'Casa Destinelor', Budapesta. Nou muzeu memorial al Holocaustului

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Budapesta nu a constatat pana acum ca in Ungaria ar fi incalcate drepturile si libertatile fundamentale ale omului. David B. Cornstein a declarat, printre altele, intr-un interviu acordat ziarului politic si cultural evreiesc intitulat "Sambata", ca este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Universitatea Central Europeana (UCE) din Ungaria, fondata de omul de afaceri George Soros, a comunicat marti ca va recruta studenti in regim normal pentru anul academic 2019-2020 si a cerut ca guvernul ungar sa recunoasca oficial ca respecta legea, scrie Reuters, conform news.ro.UCE, care…

- Parlamentul de la Budapesta va anliza marti un proiect de lege care contine o prevedere, conform careia, organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante, transmite Reuters. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze…

- Cainii supraponderali au un comportament similar cu cel al oamenilor care sufera de obezitate, inclusiv preferinta pentru hrana de calitate si refuzul de a se multumi cu putin, este concluzia unui studiu realizat de o echipa de cercetatori din Ungaria, relateaza vineri Reuters. Studiul sugereaza ca…