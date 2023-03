Casa cu Lei, scoasa la vanzare! Consiliul Judetean Constanta si Primaria Constanta, interesate de cumpararea ei

Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de sarma Dan Steel Beclean a fost scoasa la vanzare cu 28,8 milioane de euro, de lichidatorul care se ocupa de falimentul companiei. Activitatea fabricii a fost oprita anul trecut. Potrivit Profit.ro , fabrica de sarma de la Beclean a omului de afaceri Vasile Dan a fost scoasa la vanzare cu…

- O agenție imobiliara ofera spre vanzare o vila interbelica in Piața Muzeului din Cluj-Napoca, la peste 1x.5 milion de euro, scrie publicația locala Cluj24.„Imobilul a fost renovat complet, dispune de geamuri termopan și pe fiecare nivel exista centrala termica proprie, cu contorizare separata pe fiecare…

- O fosta casa de taxare supranumita „cea mai mica locuința din Marea Britanie”, cu o inalțime de doar doi metri, a fost scoasa la vanzare pentru aproximativ 80.000 de euro. Proprietatea unica de 2,5 metri, clasificata in gradul II, este situata in satul Newton Poppleford, langa Sidmouth, Devon. Ye Olde…

- Cladirea in care a funcționat liceul „Horea, Cloșca și Crișa” din Abrud precum și terenul aferent au fost scoase la vanzare de catre actualul proprietar. Acesta a listat cladirea și cei aproximativ 10.000 de metri patrați care ii aparțin la un preț de 290.000 de euro, negociabil. Proprietarul a cumparat…

- Primaria Municipiului Constanta aduce la cunostinta celor interesati persoane fizice sau juridice ca se pot depune cereri de cumparare pentru terenurile aflate in proprietatea privata a municipiului Constanta, in conformitate cu prevederile OUG nr.57 2019 privind Codul administrativ si ale HCL nr.293…

- O rochie din catifea, una dintre cele mai emblematice ale Prințesei Diana, purtata atat pentru un portret regal oficial, in 1991, cat și pentru un reportaj intim in Vanity Fair, in 1997, chiar inainte de moartea sa, va fi scoasa la licitație, anunța CNN.

- Casa natala a parintelui Arsenie Boca - considerat cel mai mare duhovnic roman - se afla pe Dealul Bujoara, din Muntii Zarandului, in localitatea Vata de Sus, judetul Hunedoara.Aici a copilarit pana la varsta de 12 ani. Pana in urma cu cativa ani era un loc pustiu, unde se gaseau cateva bordeie parasite,…