Casa cantaretei americane Gloria Gaynor, cunoscuta pentru cantecul "I Will Survive", care a devenit un imn al rezistentei in timpul pandemiei, a fost scoasa la vanzare in statul New Jersey pentru suma de 1,25 milioane de dolari, relateaza EFE. Vila de doua etaje, inconjurata de un teren de 4.000 de metri patrati, a fost construita in 1988, a informat vineri ziarul The New York Times. Gaynor, care a castigat in 1980 premiul Grammy pentru albumul "I Will Survive", a cumparat casa in 1999 impreuna cu fostul sot Linwood Simon, arhitectul Jeffrey Beer, care o proiectase si construise in urma cu 11…