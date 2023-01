Stiri pe aceeasi tema

- Fostul astronaut Buzz Aldrin s-a casatorit cu partenerea sa de viata, Anca Faur, chiar in ziua in care a implinit 93 de ani. Mireasa s-a nacut la Deva, in Romania, si este cu 30 de ani mai tanara. Cei doi sunt intr-o relatie de mai multi ani, potrivit news.ro. Aldrin si Anca Farul s-au casatorit intr-o…

- Cea mai batrana mama din Romania, Adriana Iliescu, s-a nascut si a crescut la Craiova. Insa mare parte a copilariei a petrecut-o in casa bunicilor din Balceștii de Valcea, dupa care s-a mutat la parintii ei care detineau o casa boiereasca in centrul Craiovei, scrie daily24world.com. In prezent, aceasta…

- Localnicii din Țibeni, județul Suceava, au ramas surprinși atunci cand au vazut cu arata reparațille școlii generale din localitate. Așa cum se poate observa și in imagini cladirea Școlii Gimnaziale din Țibeni a ajuns la finalul modernizarilor. Cladirea a fost dotata ferestre termopan noi și, in plus,…

- Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a reacționat vineri fața de reținerea milionarului Andrew Tate in Romania dupa ce acesta a ironizat-o in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare. „Asta se intampla cand nu iți reciclezi cutiile de pizza”, a scris joi pe Twitter activista suedeza. Thunberg…

- Pe medicul Dan Enescu il cunosc de cand era Managerul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Am realizat impreuna cateva interviuri in care i-am scotocit și prin suflet, și prin CV. Povestea sa a fost prezentata in multe emisiuni și articole, pana cand, odata cu momentul in…

- Sirmanca Beladi, nascuta Fekete, este o supraviețuitoare a caminului spital de la Cighid, ajungand acolo la varsta de trei ani, in 1986. „La Cighid au murit 138 de copii in 2 ani, din cauza lipsei mancarii și a infecțiilor. Uneori ma duc sa-i vizitez la cimitir și ma intreb de ce m-a salvat Dumnezeu…

- Sunt zece ani de cand Tudor Turcu a caștigat ”X-Factor” , concurs de televiziune ce l-a plasat in randul primelor vedete ale scenei pop-rock. Viața i s-a schimbat atunci, Turcu (38 de ani) susținand recitaluri pe banda. Canta cu aceeași energie și pofta ca la inceputuri, cand mulți l-au vazut chiar…