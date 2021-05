Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Prunariu a fost intampinat cu promisiuni in județul Timiș, la implinirea a 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spațiu. Consiliul Județean Timiș vrea „un nou punct de atracție turistica”, un muzeu in casa copilariei cosmonautului din satul Groși.

- Casa in care a copilarit cosmonautul Dumitru Prunariu, din satul Grosi, judetul Timis, urmeaza sa fie preluata de Consiliul Judetean Timis si transformata intr-un muzeu care sa gazduiasca tabere de copii si un observator astronomic. O discutie in acest sens a avut loc, joi, intre vicepresedintele…

- Dumitru Prunariu va fi prezent pentru doua zile la Timișoara. Universitatea de Vest celebreaza cei 40 de ani de la zborul astronautului roman in spațiu prin cateva evenimente dedicate performanței sale istorice.

- Dubla sarbatoare la Colegiul Național Grigore Moisil din Brașov. Pe 14 mai s-au implinit 40 de ani de la zborul singurul roman in spațiu, Dumitru Prunariu. Tot zilele astea s-au implinit 50 de ani de cand marele cosmonaut roman a absolvit Liceul de Informatica din Brașov. Cu acest prilej, Dumitru Prunariu…

- Acum 40 de ani, a zbura in Spațiu era o declarație politica pe cat era una științifica. Americanii ajunsesera de mult pe Luna, iar NASA incepea era navetelor spațiale care se puteau refolosi pentru mai multe zboruri.

