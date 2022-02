Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a afirmat miercuri ca nu va mai califica o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia ca „iminenta”, apreciind, in acelasi timp, ca poate interveni „oricand”, scrie AFP.

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- CNN, marea rețea americana de televiziune, a transmis ca ar fi avut loc o disputa între președintele ucrainean, Vladimir Zelenskiy, și omologul sau, Joe Biden, în timpul unei discuții telefonice recente, care a durat doua ore, pe subiectul amenințarii invaziei ruse. Oficial, s-a negat…

- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters si AFP. "Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a apreciat…

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, i-a spus luni omologului sau rus ca Washingtonul este pregatit sa se angajeze in discutii diplomatice prin mai multe canale, inclusiv angajament bilateral, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…