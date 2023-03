Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, coordonatorul de comunicare al Consiliului Național de Securitate, a declarat ca SUA ramane ingrijorata pentru faptul ca Xi Jinping, președintele Chinei, va reitera apelurile pentru o incetare a focului in Ucraina care ar avantaja doar Rusia, permițand forțelor rusești sa ramana in interiorul…

- Discutiile dintre liderul rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au incheiat luni dupa aproape patru ore si jumatate, dar vor fi reluate marti in format extins, au anuntat agentiile de presa rusesti. In acest timp, Casa Alba si-a exprimat scepticismul in legatura cu presupusul plan de…

- Rusia a anunțat miercuri, 15 martie, ca va incerca sa recupereze ramașițele dronei militare americane de supraveghere MQ-9 Reaper care a cazut in Marea Neagra in urma incidentului in care au fost implicate doua avioane de lupta rusești, acuzand Washingtonul de „participare directa” la razboiul din Ucraina,…

- Parlamentarii au declarat duminica ca ramane imposibil sa se determine cu vreo certitudine originile Covid-19 din cauza obstacolelor continue din partea guvernului Chinei, relateaza Politico . Declarațiile de duminica vin dupa relatarile de la sfarșitul lunii trecute conform carora Departamentul pentru…

- John Kirby (FOTO), coordonatorul pentru strategii de comunicare al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, a declarat luni ca informatiile despre un presupus complot rusesc de rasturnare a guvernului de la Chisinau sunt ingrijoratoare si a spus ca Washingtonul este alaturi de guvernul si poporul…

- Casa Alba a confirmat ca Rusia continua sa primeasca drone din Iran pentru a le folosi in razboiul purtat de Kremlin impotriva Ucrainei, dar nu a comentat inca intentiile Teheranului de a construi o fabrica pentru productia de drone kamikaze pe teritoriul rusesc. Declaratia a fost facuta de John…

- Joe Biden, președintele SUA, a spus luni, ca nu SUA nu intenționeaza sa trimita avioane de lupta americane in Ucraina. „Nu”, a spus Biden cand a fost intrebat de un reporter daca ar trimite avioane F16 in Ucraina potrivit CCN. Chiar daca a ajutat in mai multe domenii, Biden a spus in mod constant ca…

- Luptatorii Wagner sunt in mod special implicați in luptele din orașul Bahmut, din Donbas. In unele cazuri, oficialii militari ruși sunt chiar subordonați organizației paramilitare conduse de apropiatul președintelui Vladimir Putin, scrie site-ul american Politico . Oficialii americani sunt din ce in…