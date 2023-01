Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii presedintelui american Joe Biden au descoperit un ''mic numar'' de documente marcate ca fiind confidentiale intr-un garaj al locuintei private a sefului statului din orasul Wilmington, statul Delaware, a anuntat joi Casa Alba, transmit AFP si Reuters.

- Noi informații apar de dincolo de Ocean, dupa descoperirea unor documente clasificate datand din perioada vicepreședinției lui Joe Biden, actualul lider de la Casa Alba. Echipa juridica a presedintelui Joe Biden a gasit un alt lot de documente guvernamentale in momentul in care a cautat intr-o a doua…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului. Inainte sa plece din Ucraina, un soldat i-a dat lui Zelenski un steag semnat de trupele din cel mai fierbinte punct al…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”, citeaza news.ro.

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, a facut o noua gafa in timpul unei conferințe de presa la Casa Alba. El a incurcat orașul ucrainean Herson, de unde rusii au anuntat retragerea, cu orasul irakian Fellujah, locul unde s-au purtat lupte grele in timpul razboiului din Irak. Liderul de la Casa…

- ”Este pur si simplu scandalos. Nu aveau niciun motiv sa faca asta”, a declarat Joe Biden dupa ce a votat antricipat in alegerile de la jumatate de mandat, in fieful sau din Wilmington, in Delaware (est). Rusia a anuntat sambata ca-si suspenda participarea la acest acord, in urma unui atac cu drona care…

- Presedintele american Joe Biden a reactionat dupa decizia Rusiei de a suspenda acordul privind exporturile de cereale din porturile ucrainene, precizand ca nu exista niciun motiva sa faca asta, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Este pur si simplu scandalos. Nu exista niciun motiv sa faca asta",…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca suspendarea de catre Rusia a acordului privind exportul de cereale in Marea Neagra necesita un raspuns international puternic din partea Organizatiei Natiunilor Unite si a Grupului celor 20 de economii majore, informeaza Reuters. Intr-un mesaj…