- "Impostura" anchetei pentru destituire nu a produs "nicio dovada" contra lui Donald Trump, a declarat marti Casa Alba dupa publicarea raportului comisiei parlamentare care a condus investigatiile, noteaza AFP. "Acest raport nu reflecta nimic altceva decat frustrarile" democratilor, se citeste ca divagatiile…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au publicat marti un nou raport in care il acuza pe Donald Trump ca a cerut Ucrainei sa intervina in alegerile din 2020 in beneficiul sau si ca obstructioneaza investigatia pentru demiterea sa, transmite CNBC.Raportul de 300 de pagini acuza existenta…

- Mick Mulvaney, seful cancelariei de la Casa Alba, a primit citatie pentru a se prezenta la audierile din Camera Reprezentantilor in ancheta care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza publicatia Politico.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe!…

- Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Ucraina a afirmat ca s-a simțit amenințata de catre o remarca facuta de președintele american cu privire la ea, descoperind conținutul conversației dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP și BBC.Marcând deschiderea…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, a reactionat pe Facebook dupa votul din Camera Reprezentantilor, care a aprobat joi, ancheta in vederea unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba. Ea a postat un citat dintr-o scrisoare adresata de Thomas Jefferson fiicei sale…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu va coopera cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor care ar putea conduce la demiterea liderului de la Casa Alba, informeaza cotidianul The Washington Post.Rudy Giuliani a declarat ca nu va depune…

- 'La un moment dat inainte de alegeri, o sa fac public un raport financiar despre mine si va fi extrem de complet', le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba, inainte de se indrepta spre Carolina de Nord, unde a inspectat pagubele provocate de uraganul Dorian si a tinut un discurs la un miting.…