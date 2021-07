Retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia "la sfarsitul lunii august", a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP. "Ne asteptam ca retragerea sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii august", a spus ea, dupa ce toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, care a fost returnata oficial armatei afgane. Oficialul american a afirmat totodata ca translatorii si alti afgani care au ajutat fortele SUA in timpul conflictului vor fi relocati in alte tari, in afara Afganistanului, in timp ce cererile de viza catre…