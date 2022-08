Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 august 2022, vor beneficia de un transplant de cornee doua persoane. Medicii de la Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iași vor interna trei pacienți, cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani, pentru aceasta intervenție chirurgicala. Doi pacienți vor primi transplantul…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in orasul Podu Iloaiei. Un SUV a fost lovit violent de un camion, in zona trecerii de pietoni, care cel mai probabil nu a respectat distanta regulamentara dintre…

- DUREROS… In accidentul tragic, petrecut aseara pe raza localițații Popeni, comuna Zorleni, au murit trei persoane (șoferul, de 32 de ani și doua fetițe de 5 și, respectiv, 2 ani), iar alte 9 victime sunt in stare grava la spitalele din Barlad și Iași. Acest bilanț cumplit a inmarmurit un oraș intreg.…

- Cauzele care au dus la decesul femeii urmeaza sa fie stabilite, medicii luand in calcul hipertermia si sepsisul, a transmis Diana Cimpoesu, sef UPU-SMURD Iasi. O femeie din Iasi, in varsta de 40 de ani, a fost gasita de catre vecini in stare grava si a fost transportata la spital, unde medicii au stabilit…

- Mai multi ieșeni s-au prezentat la UPU Iași dupa ce au fost mușcați de capușe. Vorbim despre 10 astfel de cazuri in doar o singura noaptea. Medicii ne dau sfaturi despre cum sa evitam situații limita. Dr. Tudor Ciuhodaru vorbea despre sezonul capușelor și lansa cateva sfaturi pentru romanii care ies…

- ȘOCANT… Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” se lupta sa salveze viața unui femei din județul Vaslui, consumatoare cronica de alcool, care a baut mai multe lichide toxice, precum alcool 96%, dezinfectant pentru suprafețe și ulei pentru masaj. Deși se simțea rau, femeia in varsta de 47 de…

- APROAPE O MINUNE… Medicii ieșeni au transmis ca și cel de-al doilea copil care a suferit arsuri in incendiul de la Tacuta a fost salvat. Acesta a fost externat de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” din Iași. Reamintim ca la sfarșitul lunii martie, o locuința din satul Focșeasca, comuna Tacuta, a luat…

- URGENȚE ȘI NU PREA… De cațiva ani, la Unitațile de Primiri Urgențe ale spitalelor din Iași se semnaleaza creșterea numarului bolnavilor care provin din alte județe, cei mai mulți din Vaslui. Aceștia se duc fara trimitere de la medicul de familie, iar pentru a nu fi refuzați la internare, suna la ambulanța…