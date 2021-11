Căruță lovită la ieșirea din Someș Odorhei Secția Jibou a ISU a fost solicitata sa intervina la un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism și o caruța, la ieșire din localitatea Someș Odorhei spre Inau. In urma evenimentului au fost ranite opt persoane (patru in autoturism și patru in caruța). In urma evaluarii medicale, nici una din victime nu necesita transportul la spital. M. S. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

