- Gina Pistol (38 de ani) și Smiley se iubesc de mai bine de 3 ani, iar singurul lucru care le mai lipsea e pe cale sa se indeplineasca. Gina Pistol ar fi insarcinata, așa ca Smiley, la 37 de ani, iși vede visul cu ochii: acela de a avea o familie. Anul acesta, Gina Pistol Articolul Bomba! Gina Pistol…

- Fara doar și poate, cel mai discret și vanat cuplu din showbiz-ul romanesc este cel format din Smiley și Gina Pistol. Deși apropiații au știut ca sunt impreuna și traiesc o frumoasa poveste de dragoste, indragostiții au evitat cațiva ani acest subiect, ba chiar au facut cumva și nu s-au afișat public,…

- Ozana Barabancea s-a nascut pe data de 4 octombrie 1969, la București. Ea este profesoara de canto și solista romana de jazz, dar și o cunoscuta personalitate TV. Face parte din juriului show-urilor de televiziune Splash! Vedete la Apa⁠ și Te cunosc de undeva!, care sunt difuzate pe Antena 1. Ozana…

- Anda Adam conduce o mașina care ii poate face pe mulți barbați sa „crape” de invidie. Vedeta a decis sa iși tuneze bolidul cumparat chiar de ziua ei, iar rezultatul este unul absolut impresionant.

- "Am parasit ceva barbati la viata mea. Dar nu va ganditi ca foarte multi. Am parasit la un moment dat un barbat printr-un mesaj. Nu am fost capabila la vremea aceea sa abordez discutia fata in fata. I-am spus ca lucrurile nu mai merg intre noi si ca eu nu mai sunt fericita. A venit si raspunsul lui,…

- Pe contul oficial de Instagram al televiziunii Kanal D Romania, a fost postata o imaine cu marea castigatoare, Elena Ionescu, cu trofeul in mana, alaturi de o descriere in care organizatorii au subliniat faptul ca finala a fost pe primul loc in topul audienților din Romania. Fostul sot al…

- Sunt celebri, sunt frumoși, se iubesc, iar cand ii vezi impreuna ți-e mai mare dragul de ei. Gina Pistol (38 ani) și Smiley (36) formeaza unul dintre cele mai indragite și simpatice cupluri din showbiz-ul romanesc. Cele doua vedete traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani, dar abia de curand…

- Declarațiile facute de Smiley , iubitul vedetei de mai bine de trei ani, nu ii ajuta prea mult pe fani sa ințeleaga situația, ba mai mult, ii face sa-și puna semne de intrebare. Artistul a facut mai multe declarații in ultima vreme cu privire la bucuria de a avea copii, acest lucru facandu-i pe fani…