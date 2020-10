Stiri pe aceeasi tema

- Sincera, nebunatica, asumata, indragita: ea e Delia! Ea se afla pe coperta de noiembrie a revistei Unica, unde o vedem intr-o ipostaza absolut inedita, inconjurata de desene animate și gata de joaca. In spatele shootingului spectaculos exista și un motiv: Delia s-a aventurat in taramul animației, imprumutandu-i…

- La 11 ani de cand a renunțat la actorie, Sophia Loren revine cu un film produs de Netflix! Vești bune pentru fanii Sophiei Loren. Actrița va aparea intr-un nou film la 11 ani dupa ce s-a retras din lumea cinematografiei. In varsta de 86 de ani, va juca intr-o drama produsa de Netflix. Pelicula se numește…

- Celebra voce de la Pro TV a actorului Bebe Cotimanis va putea fi auzita și la alte televiziuni din aceasta toamna. Incepand din 5 octombrie, Cotimanis va fi și vocea postului Prima TV, precum și a altor televiziuni sportive ale grupului Clever (Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K).

- Actrita Millie Bobby Brown, cunoscuta din serialul „Stranger Things”, interpreteaza rolul principal in „Enola Holmes”, sora lui Sherlock care incepe o aventura pentru a descoperi misterul disparitiei mamei lor, relateaza News.ro.Scenariul lungmetrajului, semnat de Jack Thorne, este bazat pe…

- Holly Molly, artista care a uimit cu vocea ei puternica și versurile intrigante ale pieselor sale, lanseaza cel de-al patrulea single, Alcohol, pentru care a lucrat impreuna cu producatorul din Miami, Joe Benny aka 6058, care a creat un beat hipnotizant ce a completat perfect emoția din vocea ei. Piesa…

- La AWAKE Festival in 2018, Vița de Vie au susținut concertul simfonic „In Corzi” – o punere in scena impresionanta și o veritabila piatra de hotar pentru formație. Trupa lanseaza azi single-ul “Praf de stele“, extras din concertul live simfonic, iar incepand din seara asta de la ora 20.00 Vița de Vie…