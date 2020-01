Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate preturile la alimente au crescut in decembrie, singura scadere usoara fiind inregistrate la categoria ''alte legume si conserve de legume", minus 0,27%.In cazul marfurilor nealimentare, cea mai mare crestere este inregistrata la categoria "tutun, tigari", respectiv 8,27%.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National…

- Fructele proaspete si carnea de porc s-au scumpit cel mai mult in noiembrie, comparativ cu octombrie, preturile lor crescand cu 4,33% si, respectiv, cu 2,34%, si doar citricele s-au ieftinit, cu 4,96%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii. …

- In luna noiembrie 2019, preturile la produsele alimentare s-au majorat cu 11,8%, in timp ce preturile la marfurile nealimentare au crescut cu 4,6%, iar cele la serviciile prestate populatiei – cu 3,5%. Potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele proaspete.

- Afacerile din serviciile de piata prestate intreprinderilor s-au majorat in primele noua luni din acest an cu 12,1%, fata de perioada similara din 2018, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri, relateaza Agerpres.Citește și: Cifra de afaceri din comertul cu…

- Romanii platesc, in medie, cu aproape 4% mai mult pentru mancare fata de anul trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In topul scumpirilor se afla citricele, al caror...

- Cartofii, legumele proaspete si unele lactate s-au scumpit considerabil, in octombrie. Potrivit Biroului National de Statistica, luna trecuta am platit mai mult pentru:Marfuri alimentare:cartofi – cu 17,3%, legume proaspete – cu 10,1% (in special: vinete – cu 42,3%, tomate – cu

- Branza de oaie, ouale si citricele sunt alimentele care s-au scumpit in luna septembrie, potrivit Institutului National de Statistica. Cartofii, fasolea boabe si alte fructe proaspete s-au ieftinit in aceeasi perioada, scrie digi24.ro. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, pretul citricelor…