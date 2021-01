Stiri pe aceeasi tema

- ”E posibil sa fie unele intalniri internaționale in care sa imi spuna sa vin doar daca sunt vaccinat. In Romania nu vom aplica astfel de discriminari.Masurile de protecție trebuie sa continue chiar daca am inceput vaccinarea. In primul rand ne vaccinam pentru noi, ca ne protejam. In cel mai rau caz,…

- Pandemia nu a stat in calea dorinței multor vedete de a calatori. Una dintre dstinațiile favorite in acest an, din ce am vazut pe rețelele de socializare, a fost Maldive. Alina Eremia nu a facut excepție, iar plaja a fost mereu locul perfect pentru shooting-uri foto incendiare.

- Sfantul Ignatie Teoforul este sarbatorit, in Biserica Ortodoxa, pe 20 decembrie. Este mai puțin cunoscut, caci, in popor, oamenii țin Ignatul, obicei legat de sacrificarea porcilor pentru sarbatori. Carțile sfinte spun ca Sfantul Ignatie Teoforul a fost adus inaintea imparatului Traian, cand acesta…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) extinde accesul in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara eTerra pentru notarii publici. Incepand de luni, 23 noiembrie, notarii au acces gratuit permanent la continutul tuturor cartilor funciare existente in eTerra,…

- Florin Tanasescu Imparatul scoate din frigider a cincea sau a sasea bere. Nu mai mai conta, la cat de beat era. Imi toarna si mie o jumatate de pahar. Cu apa. Nu stia daca mi-e sete sau nu. Dar, oricum, prostii pamantului din Neromania nu trebuie intrebati. Nu trebuie ascultati. Trebuie doar comandati.…

- Ciprian Tatarușanu a prins doua jocuri in poarta Milanului, dar italienii continua sa-l critice pentru modul in care s-a prezentat, mai ales la meciul cu AS Roma. Un actor italian a realizat o sceneta in care il imita pe Zlatan Ibrahimovic, care „discuta” cu Mino Raiola despre soarta lui Tatarușanu. Sketch-ul…

- Spre marea ușurare a bibliofililor și iubitorilor de carte din Belgia, țara grav afectata de pandemia de COVID-19, care a intrat din nou in carantina, guvernul a decis sa lase librariile deschise. Cartea, un bun esențial „Cultura joaca un rol enorm.”, a declarat viceprim-ministrul Georges Gilkinet pentru…

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Te-ai putea conecta cu cineva din trecut care sa iti dea informatii sau sfaturi legate de un plan sau o ambitie a ta. Desi ai putea fi reticent…