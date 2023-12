Stiri pe aceeasi tema

- Cum poți sa-ți protejezi și sa-ți recuperezi conturile de social media. GHID util realizat de experții de la DNSC Cum poți sa-ți protejezi și sa-ți recuperezi conturile de social media: Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat recent un ghid de protejare si recuperare conturi…

- Prima imagine cu Moș Craciun. Cine a realizat-o și de ce este reprezentat ca un batran cu barba alba, imbracat in roșu Puțini sunt cei care cunosc cu adevarat povestea din spatele identitații lui Moș Craciun și de ce acesta este asociat in mintea colectiva cu imaginea unui batran cu barba alba, imbracat…

- In acest weekend, sambata, 16 decembrie 2023, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta organizeaza lansarea celei mai noi aparitii editoriale a actorului Virgil Andriescu Volumul este intitulat "Intamplari adevarate cu si fara chitibusuri" si a fost publicat in acest an, la Editura Next Book In…

- O tanara artista din județul Alba a creat o adevarata opera de arta, in care il infațișeaza pe Mantuitorul Iisus, realizat in semn de mulțumire pentru talentul cu care a fost inzestrata. „Am pregatit pentru aceasta zi sfanta un tablou dedicat lui Iisus drept mulțumire pentru talentul pe care l-am primit!…

- FOTO | Tanara artista din Munții Apuseni, pictura cu suflet in postul Craciunului: A realizat un tablou cu Mantuitorul Iisus FOTO | Tanara artista din Munții Apuseni, tablou cu suflet in postul Craciunului: A realizat o pictura cu Mantuitorul Iisus O tanara artista din județul Alba a creat o adevarata…

- In ediția de astazi a emisiunii Tradiții, vorbim despre trei apariții editoriale in paginile carora sunt prezentate subiecte, foarte interesante, despre viața, cu urcușuri și coborașuri, a oamenilor din ținuturile locuite de romani. „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Nr. XXII, lansat, nu demult,…

- Romania a invins Elveția și s-a calificat la EURO 2024 neinvinsa. Denis Alibec a marcat golul victoriei Romania a intalnit Elveția acasa, pe Arena Naționala, in ultimul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal care va avea loc anul viitor din Germania. Singura miza a fost primul loc…