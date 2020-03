Stiri pe aceeasi tema

- ”Va amintesc ca faza de maxima transmitere contagioasa este de la pacienții simptomatici”, a spus azi la conferința de presa Victor Costache, explicand jurnaliștilor de ce nici el și nici premierul Ludovic Orban, care și-au anunțat izolarea, nu sunt un pericol real pentru cei din jur. De fapt, o analiza…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din Olanda a crescut joi cu 22% ajungand la 614, au declarat responsabili din domeniul sanatatii, citati de Reuters.Cea mai mare parte a infectiilor, 273, au fost raportate in provincia sudica Noord-Brabant, a indicat intr-o declaratie Institutul…

- Evenimentele cu peste 1.000 de oameni au fost interzise in Franta, țara in care au fost confirmate 1.126 de cazuri de coronavirus. Masura ar putea sa nu fie aplicata pentru proteste, examene si transport public, potrivit Mediafax.Franta a interzis evenimentele la care participa peste 1.000…

- Cursele aeriene din Romania ar putea fi limitate din cauza raspandirii coronavirusului, anunțul fiind facut de Nelu Tatar, secretar de stat in ministerul Sanatații, in urma raspandirii virusului in Italia. "Din aceste 13 cazuri, 10 sau chiar 11 sunt de import, adica au venit din Italia. Avem…

- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. In vestul si sudul Germaniei au aparit cinci cazuri noi de coronavirus, care au adus…

- Guvernul de la Roma a decretat, vineri, starea de urgenta medicala in Italia timp de sase luni, din cauza noului virus gripal din China, informeaza publicatia La Stampa, potrivit Mediafax."Decizia este o consecinta a starii de urgenta globala decretata de Organizatia Mondiala a Sanatatii",…