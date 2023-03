Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța restricții de circulație in cateva zone ale Bucureștiului. Masura vizeaza zilele de 10, 11, 25 martie și 1 aprilie. Polițiștii rutieri vor restrictiona traficul in unele zone ale Capitalei, in 10, 11, 25 martie și 1 aprilie. 4 zile de restricții rutiere In respectivele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, estimeaza ca va indeplini marea majoritate dintre cele zece obiective stabilite de catre PNL. „Unele din ele sunt pe chestiuni care sunt deja incepute. Situatia celor zece puncte este diferita, dar pana la cele sase luni o sa vedeti ca marea majoritate (vor…

- Sibiul, Piteștiul, Ploieștiul, Galațiul și Aradul sunt orașele-surpriza din domeniul imobiliar, scrie portalul Imoradar24.ro . In Sibiu, prețul locuințelor și chiriile sunt apropiate de cele din Timișoara, conform datelor. Imoradar24.ro este cel mai mare agregator de anunțuri imobiliare din Romania.…

- In timp ce strazile din nordul Bucureștiului sunt pline pana la refuz, strazile din Voluntari au fost decongestionate. Primarița de la sectorul 1, Clotilde Armand, ar avea multe de invațat de la primarul orașului din Voluntari, Florentin Pandele. Chiar daca primarița de la sectorul 1 nu se poate mandri…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, transmite ca autorii incendiului de la locul de joaca de pe Bd. Nicolae Grigorescu sunt niste „adolescenți teribiliști” si ca urmeaza sa fie identificati, in baza imaginilor suprinse de camerele de luat vederi. „Niste tineri, niste adolescenti teribilisti, tocmai…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca al 21-lea tramvai Imperio din totalul de 100 comandate a sosit la Bucuresti si a intrat in probe. „Al 21-lea tramvai Imperio din totalul de 100 comandate, a sosit la București și a intrat in probe. Acesta va circula in curand pe linia 25. In prezent, vatmanii…

- „In momentul in care incepi o treaba, nu poți sa spui ca nu știi ce e acolo, daca nu știa de ce n-a spus: ba, nu ințeleg asta. Cine l-a susținut? Pe Nastase la EADS? Pai acolo Nastase are o contribuție mai mica de a scoate americanii pentru ca atunci cand s-a dus la guvern la ședința de guvern, avea…

- Mașini dotate cu camere de filmat vor verifica incepand de luni, 23 ianuarie, daca soferii au platit parcarea in zona centrala a Capitalei, a anunțat vineri, viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, intr-o postare pe Facebook.