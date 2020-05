Stiri pe aceeasi tema

- Cartierul Posta din municipiul Buzau, cu o populatie de circa 2.000 de locuitori, a intrat in carantina pentru 14 zile dupa ce, duminica, au fost confirmate 19 cazuri de imbolnavire cu COVID-19, a anuntat, luni dimineata, Prefectura. „Institutia Prefectului a luat decizia instituirii carantinei timp…

- Un barbat din cartierul buzoian Poșta, in varsta de 41 de ani, a ignorat restricțiile de distanțare sociala și a mers de Paști la rudele sale din Ialomița. Potrivit autoritaților, barbatul ar fi contactat boala de la socrul sau. Uterior, 19 persoane din cartierul respectiv au fost confirmate cu noul…

- Cartierul Posta din municipiului Buzau, cu o populatie de circa 2.000 de locuitori, a intrat in carantina pentru 14 zile dupa ce, duminica, au fost confirmate 19 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, a anuntat, luni dimineata, Biroul de presa al Prefecturii. "Institutia Prefectului a luat decizii…

- In județul Brașov, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica, 416 persoane se afla in carantina, iar 5.121 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. In ultimele 24 de ore au mai fost externați din Spitalul de Boli Infecțioase 8 pacienți COVID-19 vindecați, numarul total al celor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi solicitarea Directiei de Sanatate Publica ca orasul Tandarei sa intre in carantina, propunerea fiind transmisa Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat Prefectura Ialomita. Potrivit sursei citate, hotararea a fost…

- Aproximativ 3.500 de persoane din judetul Gorj se afla in autoizolare la domiciliu si alte 255 in carantina, numarul fiind in crestere comparativ cu zilele anterioare, se arata, vineri, intr-o informare a Directiei de Sanatate Publica (DSP) potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, la ora 14,00,…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, Cornelia Bubatu, a declarat, luni, ca in judet se afla in carantina institutionalizata 157 de persoane, cu 10 mai mult decat duminica, in timp ce numarul persoanelor izolate la domiciliu a ramas constant, potrivit Agerpres."In…

- Persoanele aflate in carantina in centrul de la Arbanasi, unde a functionat in trecut o tabara scolara, au fost mutate intr-un hotel din municipiul Buzau, dupa ce oamenii s-au plans de conditiile proaste in care sunt nevoiti sa stea doua saptamani, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de…