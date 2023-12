Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan este una dintre cele mai iubite vedete din Romania. Se bucura de un succes formidabil pentru tot ceea ce face, dar și pentru felul in care arata. Deși are aproape 51 de ani, se menține intr-o forma de zile mari și mulți vor sa ii afle secretul. Impresara a dezvaluit ce mananca și […]…

- Ilinca Vandici este, fara indoiala, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din Romania. Focoasa șatena a trecut prin clipe dificile, in ultima perioada, din cauza divorțului de tatal copilului ei, insa mereu afișeaza un zambet pe buze și se comporta cu mult profesionalism. Puțini…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se intorc la PRO TV! Este anunțul momentului in lumea televiziunilor din Romania! Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu se intorc la PRO TV? Așadar, s-a aflat adevaratul motiv pentru care Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au renunțat…

- La un an de la declarațiile care au inflamat spiritele din Romania, George Buhnici vorbește despre situația confuza de care s-a lovit in acea perioada. Invitat la podcast-ul lui Mihai Morar, el a vorbit pe larg despre acest subiect care l-a afectat profund, noteaza click.ro. A trecut deja un an de la…

- „Barbie” de Romania spune ca s-a luptat toata viața cu prejudecațile, dupa ce a marturisit in fața familiei ca este o persoana non-binara. La 20 de ani, concurentul are o poveste de viața impresionanta, spunand ca nu știe cum este sa aiba sprijinul din partea parinților, dupa ce au decis sa il abandoneze.

- Fostul tenismen Ion Tiriac a avut o prima reactie dupa ce Simona Halep a primit suspendarea de patru ani, ca urmare a testului pozitiv la Roxadustat de la US Open. Ion Tiriac a declarat ca o sustine in continuare pe sportiva si ca este sigur ca nu s-a dopat voluntar cu Roxadustat, substanta la care…

- Impresarul Victor Becali duce mai departe trendul anti-George Pușcaș cu o ironie la adresa atacantului de la Genoa. In ziua meciului Romania - Kosovo, agentul de jucatori l-a luat peste picior pe fotbalistul de 24 ani, despre care spune ca ar trebui „sa fie titular pe viața la naționala”. „Eu zic ca…

- A fost confirmata oficial vestea ca a mai murit un ranit dupa exploziile de la Crevedia. Pacientul s-a stins din viața la spital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Patru persoane au decedat in urma tragediei care a șocat Romania. Mesajul transmis in aceasta dimineața de reprezentanții…